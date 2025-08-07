Камил Гаджиев оценил рекордный трансфер «Спартака»: «Бред, если честно»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал трансфер Жедсона Фернандеша в «Спартак».

«Чуть-чуть бред, если честно. Это раздражает людей. Есть эмоциональный момент – полузащитник является важным игроком, но он не может выдавать очевидный результат для широкой публики.

И эти 25 миллионов не раз припомнят. Нападающий забивает – скажут, что не зря потратили. С полузащитником будет одна осечка – спросят, зачем его взяли», – сказал Гаджиев.