В Италии оценили шансы на переход Коко в «Спартак»

Сегодня, 18:24
4

Итальянский журналист Corriere Torino Альберто Джулини оценил вероятность перехода защитника «Торино» Сауля Коко в «Спартак».

«Торино» просит более 16 миллионов у «Спартака» за трансфер Коко. На данный момент между клубами нет соглашения по сделке. Учитывая, что до начала чемпионата Италии осталось две недели, то «Торино» может решить продать Коко только за очень огромную сумму, около 20 миллионов евро» – сказал журналист.

Ранее сообщалось, что Коко изъявил желание перейти в «Спартак».

  • В прошлом сезоне гвинеец забил 2 гола в 34 матчах.
  • Рыночная стоимость Коко – 10 миллионов евро.

Коко из «Торино» ответил на предложение «Спартака» 4
«Спартаку» не удается договориться с «Торино» по стоимости Коко
«Спартак» приблизился к покупке Коко у «Торино»: подробности 14
Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Торино Спартак Коко Сауль
Этот чумный мир
1754582430
Им надо Хрюхрю искать, а они Коко хотят - эти странные животные из Тарасофки. Щирого рогуля Михалыча пригласите на роль Коко, ему не привыкать - вскукарекивает он по методичке и чётко на мойве
Ответить
alefreddy
1754583582
Коко шанель нам не нужен дорогой и невысокий
Ответить
