В Италии оценили шансы на переход Коко в «Спартак»

Итальянский журналист Corriere Torino Альберто Джулини оценил вероятность перехода защитника «Торино» Сауля Коко в «Спартак».

«Торино» просит более 16 миллионов у «Спартака» за трансфер Коко. На данный момент между клубами нет соглашения по сделке. Учитывая, что до начала чемпионата Италии осталось две недели, то «Торино» может решить продать Коко только за очень огромную сумму, около 20 миллионов евро» – сказал журналист.

Ранее сообщалось, что Коко изъявил желание перейти в «Спартак».