Быстров раскритиковал Станковича: «Он поплыл»

Владимир Быстров высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Как-то он поплыл. Чем больше у Станковича стало качественных футболистов, тем меньше он показывает свой профессионализм. Но ему же удалось поставить хорошую игру с ограниченным ресурсом. Не знаю, почему он не может с более разнообразным составом выстроить игру.
Непонятно, что делают его футболисты на поле. Каждую игру удаляются – никакой дисциплины!» – сказал Быстров.
- Руководство «Спартака» ранее поставило ультиматум Станковичу.
- Сообщалось, что сербу дали пять матчей РПЛ для исправления ситуации.
- Команда занимает 11-е место в чемпионате.
Источник: «Спорт-Экспресс»