Быстров раскритиковал Станковича: «Он поплыл»

Владимир Быстров высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Как-то он поплыл. Чем больше у Станковича стало качественных футболистов, тем меньше он показывает свой профессионализм. Но ему же удалось поставить хорошую игру с ограниченным ресурсом. Не знаю, почему он не может с более разнообразным составом выстроить игру.

Непонятно, что делают его футболисты на поле. Каждую игру удаляются – никакой дисциплины!» – сказал Быстров.