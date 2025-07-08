УЕФА внес изменения в жеребьевку еврокубков

Стало известно об отмене жеребьевки места проведения матчей плей-офф еврокубков.

Теперь команды, занявшие более высокие места на общем этапе, будут проводить ответные игры на своем поле.

УЕФА внес изменения в жеребьевку Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Это сделано, чтобы позиция на общем этапе еврокубков была более значимой.

В прошлом сезоне ЛЧ, например, «Реал» проводил ответный четвертьфинал с «Арсеналом» дома, хотя стал только 11-м на общем этапе, а лондонцы финишировали третьими. Теперь в еврокубковых соревнованиях такого не будет.