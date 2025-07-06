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  • Клубный ЧМ. «Реал» вышел в полуфинал благодаря победе над «Боруссией» (3:2)

Клубный ЧМ. «Реал» вышел в полуфинал благодаря победе над «Боруссией» (3:2)

6 июля, 01:01
4

«Реал» в 1/4 финала клубного чемпионата мира победил «Боруссию». У мадридцев голы забили однофамильцы. У номинальных гостей отличились Максимилиан Байер и Серу Гирасси.

«Реал» заканчивал матч в меньшинстве после удаления защитника Дина Хейсена.

У испанцев пять побед над «Боруссией» подряд.

В полуфинале команда Хаби Алонсо встретится с «ПСЖ».

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

Реал (Испания) – Боруссия (Германия) – 3:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Г. Гарсия, 10; 2:0 – Ф. Гарсия, 20; 2:1 – Байер, 90+3; 3:1 – Мбаппе, 90+4; 3:2 – Гирасси, 90+8 (с пенальти).

Удаления: Хейсен, 90+6 – нет.

Календарь КЧМ-2025

Результаты КЧМ-2025

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Испания. Примера Боруссия Д Реал
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Комментарии (4)
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fakeid
1751753026
хренасе сходил покурить на 91й минуте при 2:0. возвращаюсь - а тут 3:2. так не бывает)
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momwig_
1751753639
Это клоунада. Судака-судейки прикладывают все силы чтобы отстегнуть более сильные европейские команды. Ну, не получилось в этот раз. Для позорно го статуса Судака-судейки это ничего не меняет. Это позор. Нахер этот чемпионат, вне зависимости от исхода.
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Burtaze
1751781153
Дааа, судейство это нечто.. Ну.. Сливочные опять нагнули немцев.. и меня это радует...
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