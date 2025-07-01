Клубный ЧМ. «Манчестер Сити» пропустил 4 гола от «Аль-Хиляля» и вылетел из турнира

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 3:4.

Английский клуб забил первый гол в матче – на 9-й минуте отличился Бернарду Силва. После перерыва саудовская команда отличилась два раза подряд. На 46-й минуте ворота соперника поразил Маркос Леонардо, а на 52-й – экс-футболист «Зенита» Малком. «Манчестер Сити» сравнял счет на 55-й усилиями Эрлинга Холанда. Основное время матча закончилось ничьей 2:2.

В первом дополнительном тайме «Аль-Хиляль» вновь вышел вперед. На 94-й минуте гол забил Калиду Кулибали. И вновь английский клуб отыгрался. На 104-й минуте взятием ворот отметился Фил Фоден. Победный гол для саудовской команды во втором дополнительном тайме на счету Маркоса Леонардо. Он оформил дубль на 112-й минуте.

В четвертьфинале «Аль-Хиляль» встретится с «Флуминенсе» 4 июля.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

Манчестер Сити (Англия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 3:4 (1:0, 1:2)

Голы: 1:0 – Силва, 9; 1:1 – Леонардо, 46; 1:2 – Малком, 52; 2:2 – Холанд, 55; 2:3 – Кулибали, 94; 3:3 – Фоден, 104; 3:4 – Леонардо, 112.

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