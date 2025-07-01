Лаутаро сделал жесткое заявление после вылета «Интера» с клубного ЧМ

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес не скрывал разочарования после сенсационного поражения от «Флуминенсе».

Миланцы уступили со счетом 0:2 и вылетели с клубного чемпионата мира.

«Интер» не выиграл ни одного турнира в 2025 году, хотя до конца апреля претендовал на 4 трофея.

«Я хочу бороться за крупные трофеи. Кто хочет остаться в «Интере» – отлично, давайте бороться вместе. Каждый, кто не хочет этого, может уйти.

Нам нужны игроки, которые хотят выступать за «Интер». Мы носим ценную футболку. Либо играйте с предельным настроем, либо, пожалуйста, уходите», – заявил Лаутаро после матча.