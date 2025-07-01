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  • Лаутаро сделал жесткое заявление после вылета «Интера» с клубного ЧМ

Лаутаро сделал жесткое заявление после вылета «Интера» с клубного ЧМ

1 июля 2025, 01:00
4

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес не скрывал разочарования после сенсационного поражения от «Флуминенсе».

  • Миланцы уступили со счетом 0:2 и вылетели с клубного чемпионата мира.
  • «Интер» не выиграл ни одного турнира в 2025 году, хотя до конца апреля претендовал на 4 трофея.

«Я хочу бороться за крупные трофеи. Кто хочет остаться в «Интере» – отлично, давайте бороться вместе. Каждый, кто не хочет этого, может уйти.

Нам нужны игроки, которые хотят выступать за «Интер». Мы носим ценную футболку. Либо играйте с предельным настроем, либо, пожалуйста, уходите», – заявил Лаутаро после матча.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Клубный чемпионат мира Италия. Серия А Интер Мартинес Лаутаро
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1751339869
Меняй команду Интер уже все
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ilich55
1751348374
Почему сенсационного поражения? Всё закономерно. «Флуминенсе» просто сильнее. "Интер" Киву и "Интер" Моуриньо - две большие разницы.
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Garrincha58
1751352259
без Индзаги Интеру нечего ловить даже в серии А
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zigbert
1751360490
Что поделаешь если наметились сбои в механизме Интера в прошедшем сезоне. И нет никакого запаса прочности. Усугубит ещё и уход Индзаги.
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