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  • Клубный ЧМ. «Палмейрас» в дополнительное время победил «Ботафого» и вышел в четвертьфинал

Клубный ЧМ. «Палмейрас» в дополнительное время победил «Ботафого» и вышел в четвертьфинал

Сегодня, 21:48
1

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Палмейрас» выиграл у «Ботафого» со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в дополнительное время. Паулиньо отличился на 100-й минуте.

Последние минуты «Палмейрас» провел в меньшинстве после удаления Густаво Гомеса на 116-й минуте.

В 1/4 финала бразильский клуб сыграет 4 июля в Филадельфии с победителем матча «Бенфика»«Челси».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

Палмейрас (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) – 1:0 (0:0, 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Паулиньо, 100.

Удаление: Гомес, 116 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Ботафого Палмейрас
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Комментарии (1)
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Барракуда 1
1751141635
Следующий матч с победителем матча «Бенфика» – «Челси». А тут вам и Европа...Ну посмотрим.
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