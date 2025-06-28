Клубный ЧМ. «Палмейрас» в дополнительное время победил «Ботафого» и вышел в четвертьфинал

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Палмейрас» выиграл у «Ботафого» со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в дополнительное время. Паулиньо отличился на 100-й минуте.

Последние минуты «Палмейрас» провел в меньшинстве после удаления Густаво Гомеса на 116-й минуте.

В 1/4 финала бразильский клуб сыграет 4 июля в Филадельфии с победителем матча «Бенфика» – «Челси».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

Палмейрас (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) – 1:0 (0:0, 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Паулиньо, 100.

Удаление: Гомес, 116 – нет.

Календарь КЧМ-2025

Турнирные таблицы КЧМ-2025