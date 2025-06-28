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Мостовой оценил клубный ЧМ: «Пока у меня раздвоение»

Сегодня, 21:29

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о клубном чемпионате мира.

«Все были изначально в замешательстве, когда объявили, что во время того, когда у всех отпуск, другие поехали играть на клубный чемпионат мира. Я с осторожностью отнесся к этому турниру – так же, как и к новому формату Лиги чемпионов. Первые два-три дня следил, а потом включил только вчера, когда играли «Ювентус» и «Манчестер Сити».

До этого я даже особо не интересовался как-то – было ясно, что дальше выйдут европейские и южноамериканские команды, потому что они по уровню выше. Так и произошло, разве что только «Атлетико» и «Порту» не вышли в плей-офф. Пока у меня раздвоение – не могу сказать, что мне нравится или не нравится. Скорее неинтересно – думаю, что и не только мне.

Все, кто приехал, будут играть на победу, это однозначно. Тем более чем их заманили? Большими деньгами! Ясно, что они играют за них. А вы попробуйте без денег. Клубный чемпионат мира пока никак нельзя сравнивать ни с Лигой чемпионов, ни с чемпионатами мира или Европы. Может, к полуфиналам или финалу станет следить за турниром интереснее, но пока нет», – сказал Мостовой.

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Источник: «Газета.ру»
Клубный чемпионат мира Мостовой Александр
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