Ничья сборной России, «Зенит» хочет полузащитника «Спартака», «Сочи» обвинили в попытке «договорняка», Николич близок к уходу из ЦСКА и другие новости

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Три топ-клуба РПЛ претендуют на Зайнутдинова

«Черноморец» обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорной матч и лишился главного спонсора

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«Тоттенхэм» уволил Постекоглу, несмотря на победу в Лиге Европы

Россия сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче, пропустив из-за дикой ошибки Сафонова

Николич близок к уходу из ЦСКА по двум причинам – тренер собирается выкупить свой контракт