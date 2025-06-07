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  • Ничья сборной России, «Зенит» хочет полузащитника «Спартака», «Сочи» обвинили в попытке «договорняка», Николич близок к уходу из ЦСКА и другие новости

Ничья сборной России, «Зенит» хочет полузащитника «Спартака», «Сочи» обвинили в попытке «договорняка», Николич близок к уходу из ЦСКА и другие новости

Сегодня, 01:37

Дани Алвес согласовал контракт с клубом из России – известны его требования

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«Черноморец» обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорной матч и лишился главного спонсора

«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу

«Зенит» хочет купить полузащитника «Спартака»

«Тоттенхэм» уволил Постекоглу, несмотря на победу в Лиге Европы

Россия сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче, пропустив из-за дикой ошибки Сафонова

Николич близок к уходу из ЦСКА по двум причинам – тренер собирается выкупить свой контракт

Источник: «Бомбардир»
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