Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Нигерией (1:1), пропустив из-за ошибки Сафонова

Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.

Команда Валерия Карпина в «Лужниках» упустила победу над Нигерией – 1:1.

Оба гола забили гости: Семи Аджайи – в собственные ворота, Толу Арокодаре – в чужие.

Нигерийцы сравняли счет благодаря ошибке российского вратаря Матвея Сафонова.

Следующий соперник России – сборная Беларуси (10 июня).

Товарищеский матч

Россия – Нигерия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Аджайи (в свои ворота), 27; 1:1 – Арокодаре, 71.