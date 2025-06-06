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  • Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Нигерией (1:1), пропустив из-за ошибки Сафонова

Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Нигерией (1:1), пропустив из-за ошибки Сафонова

Вчера, 21:59
37

Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.

Команда Валерия Карпина в «Лужниках» упустила победу над Нигерией – 1:1.

Оба гола забили гости: Семи Аджайи – в собственные ворота, Толу Арокодаре – в чужие.

Нигерийцы сравняли счет благодаря ошибке российского вратаря Матвея Сафонова.

Следующий соперник России – сборная Беларуси (10 июня).

Товарищеский матч

Россия – Нигерия – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Аджайи (в свои ворота), 27; 1:1 – Арокодаре, 71.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Россия
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Комментарии (37)
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АЛЕКС 58
1749237417
Мэтью с половиной ростовской команды лучшие. Пудель к концу игры бородёнку почти выщипал.
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Тинез Розоп
1749237457
***** (н.и.г.е.р.и.я)
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Цугундeр
1749237479
Забили обладателю Еврокубка вувузелу в одно место..)
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saf05
1749237592
Сафон мудак
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В "Спартаке" играют прост
1749238024
Игра дно...болотные просто пешеходы, игры нет, мысли нет, характера нет...этих до сборной просто запрещенно допускать...всех на калыму в шахты
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Pourquoi pas
1749238640
Чё та в одном моменте Матвейка мне напомнил Песьякова... Может, Кафаныч - диверсант???
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anatolich72
1749242411
Не интересно.
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Plyash
1749243712
Спасибо Матвею , своей ошибкой всех нас опустил на землю . Иначе бы мы с Вами опять ждали каких - то идиотских рекордов на ноль или очередных два очка . Ничего не надо , поверьте , у нас есть хорошая , боеспособная команда . И Вы все сами это видели . Давайте не мешать работать Карпину . Он сказал , когда брал сборную , что ответственность бывает только личной , и он взял её на себя , тем самым послав всех чиновников от футбола на @уй , и , опять же , прикрыв их своим телом . Удачи тебе , Валера , и всем твоим ребятам , которым ты доверил свою команду .
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САДЫЧОК
1749243813
Ниг@рия играла не основным составом без Осимхеном, Лукманом и Ивоби и др. Страшно представить, сколько накидали бы Лучшему вратарю Планеты! Смотрел 2 тайм-игра сборной Позор! Осипенко и еще одного нашего судья обязан был удалять.Игры нет.Тренер Ноль.
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k611
1749270189
Всё валить на голкипера не корректно, нужно было свои моменты реализовывать. Хорошо что сыграли с нормальной по силе командой, надоели матчи с командами которые оказать хоть какого-то сопротивления не могут.
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