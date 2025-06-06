«Зенит» хочет купить полузащитника «Спартака»

«Зенит» заинтересован в трансфере Данила Пруцева из «Спартака».
Главный тренер петербургской команды Сергей Семак одобрил потенциальный переход – ему нравится 25-летний полузащитник.
У Пруцева остался год контракта. «Спартак» пока не может договориться о продлении соглашения из-за высоких требований агентов, запрашивающих 1,5 млн евро комиссии.
- Год назад «Зенит» забрал другого спартаковца – Александра Соболева.
- Пруцев в прошедшем сезоне поучаствовал в 30 матчах (1528 минут), проиграв конкуренцию Кристоферу Мартинсу.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова