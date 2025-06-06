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«Зенит» хочет купить полузащитника «Спартака»

Вчера, 17:46
19

«Зенит» заинтересован в трансфере Данила Пруцева из «Спартака».

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак одобрил потенциальный переход – ему нравится 25-летний полузащитник.

У Пруцева остался год контракта. «Спартак» пока не может договориться о продлении соглашения из-за высоких требований агентов, запрашивающих 1,5 млн евро комиссии.

  • Год назад «Зенит» забрал другого спартаковца – Александра Соболева.
  • Пруцев в прошедшем сезоне поучаствовал в 30 матчах (1528 минут), проиграв конкуренцию Кристоферу Мартинсу.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Пруцев Данил
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Комментарии (19)
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Интерес
1749223185
Тарасовские не сдаются- "дельфина" сбагрили,и снова: от Пруцева в "Зените" прутся и деньги выложить готовы.
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Semenycch
1749223282
Не постите этого парнокопытного лжеца!
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VVM1964
1749223291
Скатертью дорога !)))
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FWSPM
1749223293
что серьезно? ))
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pasha-ansh@mail.ru
1749223401
я болела ЦСКА и всегда ровно относился к зене но после матча Зеня -Динамо телекамеры высветили растяжку уродов"сдох Яшин -сдохнет и Динамо"я зеню просто ненавижу, и это "культурная" типа столица
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FWSPM
1749223417
Так давайте сразу им решим проблему с правым защитником? вернут воспитанника домой и оптом будет дешевле
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Semenycch
1749224348
Обратите внимание, как парнокопытные развлекают друг друга! Один откровенно лжет, другие активно эту ложь обсуждают, все заняты делом и это все не имеет никакого отношения к происходящему вокруг! Это не шизофрения?
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...короче
1749224384
...похоже, Ваня на измене, какой-то новой дури пыхнул...
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Номэд
1749225409
Двуликий анус семёныч когда то также и про дельфина кричал что-то там про ложь. А как дельфин перешел в бом.жарню, семеныч исчез надолго. История повторяется!
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boris63
1749257412
Повезло Спартаку с Серёжей в Зените,весь свой неликвид сбагрят.
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