Бронзовый призер Первой лиги лишился главного спонсора

Инвестор новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарев объявил о прекращении финансирования клуба.

Ранее он сообщил о неудачной попытке сыграть договорной матч с «Сочи» 24 мая.

Команды встречались в 34-м туре Первой лиги.

«Сочи» уступил со счетом 1:2 и не попал в зону стыковых матчей по спортивному принципу.

Впоследствии сочинцы заменили «Черноморец», который финишировал третьим, но не прошел лицензирование.

«В связи со сложившимися обстоятельствами я принял решение и вчера направил уведомление генеральному директору АНО «Футбольный клуб «Черноморец» в соответствии с федеральным законодательством о выходе ООО «ДЕЛО» из клуба.

Я желаю президенту, безумно любящему футбол, и генеральному директору, столько вложившему в этот клуб, успеха, процветания. Желаю так же слаженно и уверенно работать с болельщиками», – сказал Шишкарев.