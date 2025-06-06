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Бронзовый призер Первой лиги лишился главного спонсора

Вчера, 19:30
1

Инвестор новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарев объявил о прекращении финансирования клуба.

Ранее он сообщил о неудачной попытке сыграть договорной матч с «Сочи» 24 мая.

  • Команды встречались в 34-м туре Первой лиги.
  • «Сочи» уступил со счетом 1:2 и не попал в зону стыковых матчей по спортивному принципу.
  • Впоследствии сочинцы заменили «Черноморец», который финишировал третьим, но не прошел лицензирование.

«В связи со сложившимися обстоятельствами я принял решение и вчера направил уведомление генеральному директору АНО «Футбольный клуб «Черноморец» в соответствии с федеральным законодательством о выходе ООО «ДЕЛО» из клуба.

Я желаю президенту, безумно любящему футбол, и генеральному директору, столько вложившему в этот клуб, успеха, процветания. Желаю так же слаженно и уверенно работать с болельщиками», – сказал Шишкарев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Черноморец
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Комментарии (1)
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волчарик
1749231670
Напоминает путь Алании. Чиновникам футбол в регионах не нужен.
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