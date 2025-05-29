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  • «Бетис» прервал удивительную серию испанских команд в еврокубковых финалах

«Бетис» прервал удивительную серию испанских команд в еврокубковых финалах

Сегодня, 00:30

«Бетис» уступил «Челси» со счетом 1:4 в финальном матче Лиги конференций.

Команда Мануэля Пеллегрини прервала удивительную серию испанских клубов в еврокубковых финалах.

До «Бетиса» испанцы не проигрывали в финалах еврокубков на протяжении 24 лет (без учета матчей, где оба финалиста были из Испании).

В 2001 году «Валенсия» потерпела поражение от «Баварии» в финале Лиги чемпионов, а «Алавес» уступил «Ливерпулю» в финале Кубка УЕФА.

После этого испанские команды победили в 19 подряд финалах еврокубковых турниров.

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Челси Бетис
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