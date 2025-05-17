Стало известно, сколько болельщиков посетили чемпионский парад «Барселоны»

В Испании сообщили о большом интересе фанатов «Барселоны» к чемпионскому параду.
Торжественное мероприятие в каталонской столице посетили более полумиллиона человек.
По данным городской полиции, на параде были 670 тысяч болельщиков.
Он прошел по улицам Барселоны – от стадиона «Камп Ноу» до Триумфальной арки. Весь маршрут занял шесть километров.
- «Барса» досрочно стала чемпионом Испании, победив в дерби «Эспаньол» (2:0).
- Каталонцы в 28-й раз выиграли Примеру.
- Они также взяли Кубок и Суперкубок страны.
Источник: Sport.es