Стало известно, сколько болельщиков посетили чемпионский парад «Барселоны»

В Испании сообщили о большом интересе фанатов «Барселоны» к чемпионскому параду.

Торжественное мероприятие в каталонской столице посетили более полумиллиона человек.

По данным городской полиции, на параде были 670 тысяч болельщиков.

Он прошел по улицам Барселоны – от стадиона «Камп Ноу» до Триумфальной арки. Весь маршрут занял шесть километров.