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Стало известно, сколько болельщиков посетили чемпионский парад «Барселоны»

Сегодня, 11:38

В Испании сообщили о большом интересе фанатов «Барселоны» к чемпионскому параду.

Торжественное мероприятие в каталонской столице посетили более полумиллиона человек.

По данным городской полиции, на параде были 670 тысяч болельщиков.

Он прошел по улицам Барселоны – от стадиона «Камп Ноу» до Триумфальной арки. Весь маршрут занял шесть километров.

  • «Барса» досрочно стала чемпионом Испании, победив в дерби «Эспаньол» (2:0).
  • Каталонцы в 28-й раз выиграли Примеру.
  • Они также взяли Кубок и Суперкубок страны.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона
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