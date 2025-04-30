Мостовой недоволен форматом FONBET Кубка России: «Пусть еще сделают серии до 4 побед, как в хоккее»

Александру Мостовому не нравится нынешний формат FONBET Кубка России.

«Ростов» и «Локомотив» вроде уже вылетали из Кубка России. Вылетали, вылетали, да никак не могут вылететь. Ни та, ни другая. Ужас! Кошмар!

Они еще пока не вылетели, везде уже финалы, кубки выигрывают, чемпионами становятся, а у нас еще не вылетают. Ужас! Ужас!

Пусть еще сделают серии, как в плей-офф КХЛ, до четырех побед», – написал Мостовой.