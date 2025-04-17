«Реал» и «Бавария» вылетели из ЛЧ, финалисты FONBET Кубка России, в «Зените» приняли решение по Семаку и другие новости

Бывший защитник сборной Чили получит работу в «Спартаке»

РПЛ уточнила расписание 28-го тура

В «Зените» приняли решение по будущему Семака

«Гремио» ответил на предложение ЦСКА о трансфере Монсальве

Раскрыто окончательное решение «Химок» по бойкоту матча с «Зенитом»

«Манчестер Сити» готов потратить 150 миллионов на замену для Де Брюйне

«Спартак» может избавиться от легионера, купленного в прошлом году

«Химки» объявили имя нового тренера – игроки второй день подряд бойкотировали тренировку

Клопп готов тренировать только две команды

«Зенит» победил «Ростов» в Кубке благодаря голу Соболева, ЦСКА сыграл вничью с «Динамо»

«Арсенал» выбил «Реал» из Лиги чемпионов, «Бавария» вылетела от «Интера»