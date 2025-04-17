Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» и «Бавария» вылетели из ЛЧ, финалисты FONBET Кубка России, в «Зените» приняли решение по Семаку и другие новости

«Реал» и «Бавария» вылетели из ЛЧ, финалисты FONBET Кубка России, в «Зените» приняли решение по Семаку и другие новости

Сегодня, 02:50

Бывший защитник сборной Чили получит работу в «Спартаке»

РПЛ уточнила расписание 28-го тура

В «Зените» приняли решение по будущему Семака

«Гремио» ответил на предложение ЦСКА о трансфере Монсальве

Раскрыто окончательное решение «Химок» по бойкоту матча с «Зенитом»

«Манчестер Сити» готов потратить 150 миллионов на замену для Де Брюйне

«Спартак» может избавиться от легионера, купленного в прошлом году

«Химки» объявили имя нового тренера – игроки второй день подряд бойкотировали тренировку

Клопп готов тренировать только две команды

«Зенит» победил «Ростов» в Кубке благодаря голу Соболева, ЦСКА сыграл вничью с «Динамо»

«Арсенал» выбил «Реал» из Лиги чемпионов, «Бавария» вылетела от «Интера»

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоДжорджина похвасталась роскошным подарком от Роналду
03:01
«Реал» и «Бавария» вылетели из ЛЧ, финалисты FONBET Кубка России, в «Зените» приняли решение по Семаку и другие новости
02:50
Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
02:05
Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЛЧ на победу в турнире
02:00
Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Арсенала»
01:48
Артета прокомментировал выход «Арсенала» в полуфинал ЛЧ
01:36
Куртуа сделал заявление о вылете «Реала» из Лиги чемпионов
01:24
Райс высказался об отмене пенальти в матче «Реал» – «Арсенал»
01:16
1
Только два игрока провели больше матчей в ЛЧ, чем Томас Мюллер
01:09
Винисиус побил рекорд Роналдо
01:00
Все новости
Все новости
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
02:11
Артета прокомментировал выход «Арсенала» в полуфинал ЛЧ
01:36
Куртуа сделал заявление о вылете «Реала» из Лиги чемпионов
01:24
Райс высказался об отмене пенальти в матче «Реал» – «Арсенал»
01:16
1
Только два игрока провели больше матчей в ЛЧ, чем Томас Мюллер
01:09
Винисиус побил рекорд Роналдо
01:00
Фавориты Лиги чемпионов по версии букмекеров после определения всех полуфиналистов
00:50
В УЕФА объяснили, почему судья отменил пенальти в пользу «Реала» в матче с «Арсеналом»
00:40
Реакция Генича на вылет «Реала» из Лиги чемпионов
00:21
Пары 1/2 финала Лиги чемпионов
00:10
3
Лига чемпионов. «Реал» проиграл «Арсеналу» (1:2) и вылетел
00:01
6
Лига чемпионов. «Интер» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) и вышел в полуфинал на «Барселону»
Вчера, 23:56
3
Известен клуб МЛС, планирующий подписать Де Брюйне
Вчера, 23:46
ФотоФутболисты «Реала» и «Арсенала» едва не подрались в перерыве матча
Вчера, 23:17
2
Николич прокомментировал кубковую ничью ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 23:11
3
Стало известно, кто заменит Станковича на скамейке «Спартака» в матче с «Акроном»
Вчера, 22:57
1
Определился соперник «Спартака» по следующему кубковому матчу
Вчера, 22:34
FONBET Кубок России. ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (0:0) и вышел на «Зенит»
Вчера, 22:25
14
ФотоСоболев – лучший игрок матча «Зенит» – «Ростов»
Вчера, 22:11
Соболев ответил на вопрос о своем статусе в «Зените»
Вчера, 22:00
6
Тренер «Ростова» объяснил поражение от «Зенита»
Вчера, 21:48
Инвестор «Химок» прояснил ситуацию с бойкотом матча с «Зенитом»
Вчера, 21:36
4
Раскрыты подробности переговоров Роналду с «Аль-Насром»
Вчера, 21:24
4
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 21:16
ФотоБолельщики «Динамо» почтили память Паши Техника
Вчера, 21:02
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 