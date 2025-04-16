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  • FONBET Кубок России. «Зенит» стал первым финалистом Пути РПЛ, обыграв «Ростов» (2:0); Соболев забил, у Педро 2 ассиста

FONBET Кубок России. «Зенит» стал первым финалистом Пути РПЛ, обыграв «Ростов» (2:0); Соболев забил, у Педро 2 ассиста

Сегодня, 19:57
30

«Зенит» выбил «Ростов» из Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы после гостевой победы 1:0 дома выиграли со счетом 2:0.

Голы забили Александр Соболев и Матео Кассьерра. Обоим ассистировал Педро.

«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА или «Динамо».

«Ростов» отправился в Путь Регионов FONBET Кубка России. Там их соперником будет «Локомотив».

Россия. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 57; 2:0 – Кассьерра, 64.

Первый матч – 1:0.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Зенит
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Комментарии (30)
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Artemka444
1744823049
С победой Химки нужно теперь обыграть
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АЛЕКС 58
1744823130
И это позорище футбола хочет в этом году завоевать все кубки!?
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ПалкоВводецъ007
1744823269
Педро молодчик. Дубль по голевым передачам.
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рылы
1744823417
стоп. а где хряки на ветке? чёт вообще ни одного. эй!
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Pourquoi pas
1744823755
Ну, кагрицца, ничего другого ожидать не приходится. Не удивлюсь, если мы прос.рём всё, что ещё осталось в этом сезоне. Зенит с победой!
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Вежливый такой
1744824146
С победой ЗЕНИТ. Ещё немного и кубок наш.
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knikos
1744824227
Я рад , Соболь приходит в себя.Причём не в себя "спамовского" , а "крылышкинского ". И дело не только в том , что забил. Очень полезно сыграл в центре поля , выиграл много воздушных дуэлей . Цепллялся , раскидывал мячи , жаль , с Педро не совсем получилось , хотя задумки были отличные . Давай , Саша , продолжай в том же духе . Дркушич может и в старт попасть , с Нино у них хорошо получается , без нервов , спокойно , деловито , я бы сказал . Порадовал Педро , умнеет на глазах . В общем , резерв сeгодня приятно удивил . Значит скамейка рабочая . Нас , с победой ! Безоговорочной ! На классе !
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Красногорск_Фан
1744825048
Очень скучная игра с предсказуемым исходом. Наверно только результат может обрадовать поклонников Зенита.
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1744827371
Требл все ближе и ближе!! Зенит чемпион
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TIMOTHY
1744827602
С победой Зенит! Ростову спасибо за игру
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