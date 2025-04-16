FONBET Кубок России. «Зенит» стал первым финалистом Пути РПЛ, обыграв «Ростов» (2:0); Соболев забил, у Педро 2 ассиста

«Зенит» выбил «Ростов» из Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Петербуржцы после гостевой победы 1:0 дома выиграли со счетом 2:0.
Голы забили Александр Соболев и Матео Кассьерра. Обоим ассистировал Педро.
«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА или «Динамо».
«Ростов» отправился в Путь Регионов FONBET Кубка России. Там их соперником будет «Локомотив».
Россия. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч
Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Соболев, 57; 2:0 – Кассьерра, 64.
Первый матч – 1:0.
Источник: «Бомбардир»