Раскрыто окончательное решение «Химок» по бойкоту матча с «Зенитом»

Стало известно, состоится ли игра 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Химками».

Сообщалось, что в подмосковном клубе думают о бойкоте матча на «Газпром Арене» из-за многомесячных долгов по зарплате.

«Матч в Санкт-Петербурге состоится, никакого бойкота не будет», – сообщили в пресс-службе «Химок».