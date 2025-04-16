Раскрыто окончательное решение «Химок» по бойкоту матча с «Зенитом»

Стало известно, состоится ли игра 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Химками».
Сообщалось, что в подмосковном клубе думают о бойкоте матча на «Газпром Арене» из-за многомесячных долгов по зарплате.
«Матч в Санкт-Петербурге состоится, никакого бойкота не будет», – сообщили в пресс-службе «Химок».
- «Химки» идут на 12-м месте в РПЛ с 23 очками в 24 турах.
- Во вторник клуб уволил главного тренера Франка Артигу.
- Вместо него назначили Магомеда Адиева.
- Матч «Зенит» – «Химки» запланирован на 20 апреля.
Источник: ТАСС