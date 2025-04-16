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  • Раскрыто окончательное решение «Химок» по бойкоту матча с «Зенитом»

Раскрыто окончательное решение «Химок» по бойкоту матча с «Зенитом»

Сегодня, 16:31
2

Стало известно, состоится ли игра 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Химками».

Сообщалось, что в подмосковном клубе думают о бойкоте матча на «Газпром Арене» из-за многомесячных долгов по зарплате.

«Матч в Санкт-Петербурге состоится, никакого бойкота не будет», – сообщили в пресс-службе «Химок».

  • «Химки» идут на 12-м месте в РПЛ с 23 очками в 24 турах.
  • Во вторник клуб уволил главного тренера Франка Артигу.
  • Вместо него назначили Магомеда Адиева.
  • Матч «Зенит» – «Химки» запланирован на 20 апреля.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Химки Зенит
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Комментарии (2)
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VVM1964
1744810607
Езжайте и надерите им там задницу !!! )...
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FWSPM
1744810667
проходняк будет для газовых
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