В клубе РПЛ игроки второй день подряд бойкотировали тренировку

Футболисты «Химок» продолжили саботаж тренировочного процесса.
Во вторник игроки подмосковной команды отказались заниматься на поле, поработали около десяти минут в тренажерном зале и разошлись.
Сегодня ситуация повторилась. Для разговора с футболистами на базу прибыл инвестор клуба Туфан Садыгов.
Бизнесмен порядка двух часов общался с командой, разъяснял, почему накопились долги по зарплате, но игроки все равно не стали тренироваться.
На встрече Садыгова с игроками «Химок» присутствовал новый главный тренер Магомед Адиев.
- Следующий соперник химчан – «Зенит».
- Матч запланирован на 20 апреля.
- Футболисты «Химок» думают о бойкоте игры на «Газпром Арене».
Источник: «РБ Спорт»