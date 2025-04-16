В клубе РПЛ игроки второй день подряд бойкотировали тренировку

Футболисты «Химок» продолжили саботаж тренировочного процесса.

Во вторник игроки подмосковной команды отказались заниматься на поле, поработали около десяти минут в тренажерном зале и разошлись.

Сегодня ситуация повторилась. Для разговора с футболистами на базу прибыл инвестор клуба Туфан Садыгов.

Бизнесмен порядка двух часов общался с командой, разъяснял, почему накопились долги по зарплате, но игроки все равно не стали тренироваться.

На встрече Садыгова с игроками «Химок» присутствовал новый главный тренер Магомед Адиев.