В «Зените» приняли решение по будущему Семака

Стало известно, останется ли Сергей Семак на посту главного тренера «Зенита».

По информации «СЭ», 49-летний специалист сохранит работу вне зависимости от итогов сезона.

Высший менеджмент клуба согласовал продолжение сотрудничества с Семаком и уже проинформировал его о принятом решении.