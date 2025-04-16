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В «Зените» приняли решение по будущему Семака

Сегодня, 15:50
3

Стало известно, останется ли Сергей Семак на посту главного тренера «Зенита».

По информации «СЭ», 49-летний специалист сохранит работу вне зависимости от итогов сезона.

Высший менеджмент клуба согласовал продолжение сотрудничества с Семаком и уже проинформировал его о принятом решении.

  • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ после 24 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
  • Также команда продолжает бороться за победу в Фонбет Кубке России.
  • Семак возглавил зенитовцев в 2018 году. С тех пор они стали чемпионами 6 раз подряд.
  • Его контракт с клубом действует до 2030 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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Комментарии (3)
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Semenycch
1744808705
Это и так понятно любому не Шарикову!
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FWSPM
1744811134
иностранцев сейчас приглашать смысла нет а из местных либо полевой командир либо сборник этих позовут только в крайнем случае
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