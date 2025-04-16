В «Зените» приняли решение по будущему Семака

Стало известно, останется ли Сергей Семак на посту главного тренера «Зенита».
По информации «СЭ», 49-летний специалист сохранит работу вне зависимости от итогов сезона.
Высший менеджмент клуба согласовал продолжение сотрудничества с Семаком и уже проинформировал его о принятом решении.
- «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ после 24 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
- Также команда продолжает бороться за победу в Фонбет Кубке России.
- Семак возглавил зенитовцев в 2018 году. С тех пор они стали чемпионами 6 раз подряд.
- Его контракт с клубом действует до 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»