«Матч ТВ» летом откажется от показа Бундеслиги

Со следующего сезона игры чемпионата Германии не будут транслироваться в эфире «Матч ТВ».
Федеральный телеканал откажется от показа Бундеслиги из-за финансовых требований немецкой стороны. Правообладатель поднял цену в два раза.
«В новом соглашении правообладатель увеличил сумму контракта более чем вдвое. При этом топ-матчи Бундеслиги собирали долю зрителей, сопоставимую с матчами средней руки в Италии», – объяснил источник.
- «Матч ТВ» показывал Бундеслигу последние 10 лет.
- Текущий контракт завершится после окончания сезона-2024/25.
Источник: «РБК Спорт»