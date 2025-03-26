«Матч ТВ» летом откажется от показа Бундеслиги

Со следующего сезона игры чемпионата Германии не будут транслироваться в эфире «Матч ТВ».

Федеральный телеканал откажется от показа Бундеслиги из-за финансовых требований немецкой стороны. Правообладатель поднял цену в два раза.

«В новом соглашении правообладатель увеличил сумму контракта более чем вдвое. При этом топ-матчи Бундеслиги собирали долю зрителей, сопоставимую с матчами средней руки в Италии», – объяснил источник.