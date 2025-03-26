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«Матч ТВ» летом откажется от показа Бундеслиги

Сегодня, 16:21
1

Со следующего сезона игры чемпионата Германии не будут транслироваться в эфире «Матч ТВ».

Федеральный телеканал откажется от показа Бундеслиги из-за финансовых требований немецкой стороны. Правообладатель поднял цену в два раза.

«В новом соглашении правообладатель увеличил сумму контракта более чем вдвое. При этом топ-матчи Бундеслиги собирали долю зрителей, сопоставимую с матчами средней руки в Италии», – объяснил источник.

  • «Матч ТВ» показывал Бундеслигу последние 10 лет.
  • Текущий контракт завершится после окончания сезона-2024/25.

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Источник: «РБК Спорт»
Германия. Бундеслига
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Комментарии (1)
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темирхан
1742996810
окко чтоли перекупил? матч тв нахрен тогда вовсе не нужен! белеберду смотреть ни кому не надо.
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