Аргентина впервые за 66 лет забила 4 гола Бразилии в официальном матче

Сборная Аргентины разгромила Бразилию (4:1) в матче 14-го тура южноамериканского отбора ЧМ-2026.

«Альбиселесте» забили в ворота «селесао» четыре гола в официальном матче впервые за 66 лет. В прошлый раз это произошло в декабре 1959 года. Тогда в рамках Кубка Америки Аргентина разгромила Бразилию тоже со счетом 4:1.

Кроме того, аргентинцы первыми в истории квалификации ЧМ забили 4 гола в игре против Бразилии.