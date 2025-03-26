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  • Аргентина впервые за 66 лет забила 4 гола Бразилии в официальном матче

Аргентина впервые за 66 лет забила 4 гола Бразилии в официальном матче

Сегодня, 11:50
1

Сборная Аргентины разгромила Бразилию (4:1) в матче 14-го тура южноамериканского отбора ЧМ-2026.

«Альбиселесте» забили в ворота «селесао» четыре гола в официальном матче впервые за 66 лет. В прошлый раз это произошло в декабре 1959 года. Тогда в рамках Кубка Америки Аргентина разгромила Бразилию тоже со счетом 4:1.

Кроме того, аргентинцы первыми в истории квалификации ЧМ забили 4 гола в игре против Бразилии.

  • Аргентина также стала первой в истории сборной, дважды обыгравшей Бразилию в ходе одного отборочного турнира чемпионата мира.
  • Сборная Бразилии пропустила не менее четырех голов в официальном матче впервые за 11 лет.

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Источник: страница MisterChip (Alexis) в соцсети X
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Аргентина
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Комментарии (1)
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ziborock
1742979411
Ну все, Зенит снова скаутов в Аргентину отправит!
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