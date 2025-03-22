Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси победила Уругвай (1:0) и вернула себе единоличное лидерство

Сборная Аргентины выиграла в 13-м туре квалификации ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ.
Действующие чемпионы мира одержали минимальную гостевую победу над Уругваем – 1:0.
Единственный гол на 68-й минуте забил полузащитник «Лиона» Тиаго Алмада.
Капитан аргентинцев Лионель Месси пропускал матч из-за травмы.
Набрав три очка, Аргентина вернула себе единоличное лидерство, оторвавшись от Эквадора.
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка. 13-й тур
Уругвай – Аргентина – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Алмада, 68.
Удаление: нет – Гонсалес, 90+5.
Источник: «Бомбардир»