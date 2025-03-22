Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси победила Уругвай (1:0) и вернула себе единоличное лидерство

Сборная Аргентины выиграла в 13-м туре квалификации ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ.

Действующие чемпионы мира одержали минимальную гостевую победу над Уругваем – 1:0.

Единственный гол на 68-й минуте забил полузащитник «Лиона» Тиаго Алмада.

Капитан аргентинцев Лионель Месси пропускал матч из-за травмы.

Набрав три очка, Аргентина вернула себе единоличное лидерство, оторвавшись от Эквадора.

Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка. 13-й тур

Уругвай – Аргентина – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Алмада, 68.

Удаление: нет – Гонсалес, 90+5.

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