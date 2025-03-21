Миранчук рассказал о сложностях в общении в Швейцарии

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук рассказал о том, чего ему не хватает в Швейцарии.
«Больше всего не хватает нашего общения, наших людей. Чтобы можно было просто с кем-то поговорить по душам. У нас такое все-таки чаще делается с партнерами по команде.
В Швейцарии они немного другие, у людей другой менталитет. С ними бывает сложно открыться в плане общения. И они тебе, соответственно, тоже сложнее открываются», – сказал Миранчук.
- Россиянин перешел в «Сьон» 9 сентября прошлого года.
- В 16 матчах за швейцарский клуб он забил 2 гола, отдал 1 передачу.
Источник: Legalbet