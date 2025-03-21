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Миранчук рассказал о сложностях в общении в Швейцарии

Сегодня, 10:48
1

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук рассказал о том, чего ему не хватает в Швейцарии.

«Больше всего не хватает нашего общения, наших людей. Чтобы можно было просто с кем-то поговорить по душам. У нас такое все-таки чаще делается с партнерами по команде.

В Швейцарии они немного другие, у людей другой менталитет. С ними бывает сложно открыться в плане общения. И они тебе, соответственно, тоже сложнее открываются», – сказал Миранчук.

  • Россиянин перешел в «Сьон» 9 сентября прошлого года.
  • В 16 матчах за швейцарский клуб он забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: Legalbet
Швейцария. Суперлига Сьон Россия Миранчук Антон
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Комментарии (1)
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Цугундeр
1742546228
Сыграй им на гармошке.. Антошка.(
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