Миранчук рассказал о сложностях в общении в Швейцарии

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук рассказал о том, чего ему не хватает в Швейцарии.

«Больше всего не хватает нашего общения, наших людей. Чтобы можно было просто с кем-то поговорить по душам. У нас такое все-таки чаще делается с партнерами по команде.

В Швейцарии они немного другие, у людей другой менталитет. С ними бывает сложно открыться в плане общения. И они тебе, соответственно, тоже сложнее открываются», – сказал Миранчук.