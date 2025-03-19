Кавазашвили: «Матч с Гренадой – то же самое, что поиграть в футбол с чукчами»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уровне ближайшего соперника сборной России.

«Матч России с Гренадой мне неинтересен, но смотреть просто обязан. А так абсолютно никакого интереса к этой игре не испытываю.

Соперник достойный того, чтобы быть неинтересным. Наши просто вынуждены цепляться за соломинку – вот и все.

Какую пользу может иметь матч с Гренадой?! Можно было сегодня и с чукчами в футбол поиграть. Матч с Гренадой – то же самое.

Эта игра может только показать, что мы живы», – заявил Кавазашвили.