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Месси высказался о пропуске матчей сборной Аргентины

Сегодня, 10:06

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2026 в марте.

«Очень жаль, что мне придется пропустить важные матчи с Уругваем и Бразилией.

Я очень хотел сыграть, но из-за небольшой травмы не смогу отправиться в расположение сборной.

Буду поддерживать команду, как любой аргентинский болельщик. Вперед, Аргентина!» – написал Месси на своей странице в социальной сети.

  • Аргентина сыграет в гостях с Уругваем 21 марта и дома с Бразилией 25 марта.
  • 37-летний Месси в этом отборе провел за национальную команду 9 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Интер Майами Аргентина Уругвай Бразилия Месси Лионель
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