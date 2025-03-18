Месси высказался о пропуске матчей сборной Аргентины

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2026 в марте.

«Очень жаль, что мне придется пропустить важные матчи с Уругваем и Бразилией.

Я очень хотел сыграть, но из-за небольшой травмы не смогу отправиться в расположение сборной.

Буду поддерживать команду, как любой аргентинский болельщик. Вперед, Аргентина!» – написал Месси на своей странице в социальной сети.