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Возобновление РПЛ, уход Родригао из «Зенита», «Бавария» следит за Файзуллаевым и другие новости

1 марта 2025, 01:15

Жена Карпина раскрыла, где тренер будет жить после ухода из «Ростова».

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Реакция Газзаева на слова Дренте, что игроки «Алании» пьянствовали перед матчами.

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Источник: «Бомбардир»
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