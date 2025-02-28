Подробности сорвавшегося перехода Сильянова в «Зенит»

Агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев рассказал, что футболист мог этой зимой перейти в «Зенит» и «Динамо».

– Этой зимой вашего клиента, Александра Сильянова, связывали с «Динамо» и «Зенитом». Как все было на самом деле?

– Был реальный интерес от обоих клубов. За две недели до закрытия трансферного окна мы встретились с гендиректором «Локо» Владимиром Леонченко – он сказал, что клуб решил не рассматривать предложения по Сильянову этой зимой.

После этого мы не включались в работу, не обсуждали условия с другими клубами. У «Локо» была четкая позиция, насколько я понял, их не интересовали никакие деньги.

– Разве «Локо» не был согласен на 7 миллионов евро и Александра Коваленко от «Зенита»?

– Я знаю, что «Зенит» предлагал 6+2: 6 миллионов – сразу, 2 – абсолютно выполнимые бонусы. К концу сезона «Локо» мог получить 8 миллионов за Сильянова – мне кажется, это серьезное предложение за крайнего защитника.

– Как Сильянов воспринял позицию «Локо»?

– Спокойно. Мы договорились, что будем прорабатывать варианты, только если это будет интересно «Локомотиву». Никаких переживаний по срыву трансферов в «Динамо» и «Зенит» у Саши нет.

– Почему богатые клубы, у которых есть проблемы на флангах обороны, пошли за Сильяновым, а не Самошниковым и Ненаховым?

– Сильянов – более сбалансированный и универсальный игрок. Саша – правоногий футболист, но без потери качества играет слева, при необходимости может сыграть и в центре.

– А что с атакующими действиями?

– Если бы «Динамо» и «Зенит» не устраивала игра Сильянова в атаке, наверное, они не делали бы предложений. Если сравнивать Сильянова с Самошниковым и Тикнизяном, да, у Ильи и Наира ситуация поинтереснее. Зато в обороне у них есть явные проблемы, которых нет у Сильянова.

В идеале – чтобы хорошо было и сзади, и спереди. Но я не знаю таких российских крайних защитников.