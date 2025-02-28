«Зенит» расстался с бразильским защитником

«Зенит» достиг договоренности о досрочном прекращении контракта с Родригао.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!», – говорится в сообщении.