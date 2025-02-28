«Зенит» расстался с бразильским защитником

«Зенит» достиг договоренности о досрочном прекращении контракта с Родригао.
«Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!», – говорится в сообщении.
- Защитник выступал за петербуржцев с июля 2022 года. Он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка РФ.
- В этом сезоне 29-летний Родригао провел за «Зенит» 9 матчей, забил 1 гол.
- Сегодня последний день работы трансферного окна в Бразилии.
Источник: официальный сайт «Зенита»