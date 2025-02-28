РПЛ. «Локомотив» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1)

Матч 19-го тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Локомотивом» в Махачкале закончился вничью со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте усилиями Эгаша Касинтуры. «Локомотив» ушел от поражения на 84-й минуте встречи. Отличился Дмитрий Воробьев.

Обе команды на данный момент отыграли по одной позиции в турнирной таблице. «Динамо Мх» поднялось на 10-е место с 18 очками. «Локомотив» расположился на 4-й строчке с 36 баллами.

Безвыигрышные серии обеих команд достигли 5 матчей подряд во всех турнирах. В РПЛ «Локомотив» также не может победить в 5 гостевых встречах подряд.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Динамо (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Касинтура, 9; 1:1 – Воробьев, 84.

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