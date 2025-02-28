Тренер махачкалинского «Динамо» остался недоволен результатом матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев сказал, что его команда рассчитывала на победу в матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Мы рассчитывали на победу тут, честно говоря. Я вообще не думаю, что здесь нужно говорить, что награда – одно очко. Мы расстроены результатом. Да, соперник сильный был. Да, он создавал моменты. Но и мы создавали моменты. Я считаю, мы где‑то недоработали последние минуты, чуть не хватило, а так – должны были доводить матч до победы.

Матч был тяжелый, учитывая погодные условия. Пришлось обороняться во втором тайме, но в целом мы физически выглядели нормально. Не со всеми желтыми карточками мы согласны, были такие же нарушения со стороны соперника. То, что мы играем в силовой манере, ни для кого не секрет. Мы от этого отходить не собираемся, – сказал Биджиев.