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Агент Селюк разнес Миранчука: «Чистый ноль»

Сегодня, 21:49
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает переоцененным полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

– У Миранчука была зарплата в 2 миллиона евро. Но кто такой Миранчук? Извиняюсь, но в «Сьоне» он чистый ноль. Сама команда ниже плинтуса, мягко говоря. И президент «Сьона» очень специфичный человек.

А здесь у Миранчука была зарплата больше двух миллионов, в «Локомотиве»! И он не хотел оставаться за полтора якобы. Думаю, сейчас ему «Локомотив» не даст даже 600 тысяч. Думаю, в «Сьоне» он играет за 400–500 тысяч.

Я не говорю, нравится или не нравится он мне. Но сейчас после ослабления лимита на легионеров игроки уровня Миранчука получают гораздо меньше. Вот и всe.

А то, что он забил или отдал что‑то в «Сьоне», то швейцарский чемпионат и так не сказать, что сильный, а тут еще и клуб не уровня «Янг Бойз». «Сьон» занимает девятое место в Швейцарии…

– Он говорил сам, что отказался ради «Сьона» от хорошего предложения в РПЛ.

– Это вранье всe. Ему просто какой‑то агент рассказал про предложение на условные 2 миллиона, а на деле этого не было.

Никогда не поверю в рассказы, что Миранчуку дадут зарплату на 1,6 миллиона уже в России. Никто не даст.

– Верите, что он вернется на свой уровень?

– Думаю, нет. Он обычный игрок! Так что не понимаю, как ему можно давать такие деньги.

  • Миранчук присоединился к «Сьону» в сентябре.
  • Его статистика: 14 матчей, 2 гола, 1 ассист.

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Источник: «Матч ТВ»
Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон Селюк Дмитрий
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Комментарии (4)
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FWSPM
1740683439
тоже самое можно сказать про почти любого российского игрока рпл. На лицо не естественный отбор на уровне детского футбола на выходе имеем посредственностей
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АК 68
1740684021
У него просто жадный агент заломил цену за продление контракта от которой Локо отказался. Агент думал сейчас налетят клубы РПЛ и Миранчука он продаст. Но время шло, предложений не было, и тут подвернулся Сьон со своими 3-мя копейками, пришлось его туда продать, т. к. других вариантов не было.
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DOCTOR PENALTY
1740684720
Жёстко! Но зато правда. *
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Интерес
1740685401
Ещё и не чёрный,на ком специализируется СелЬДюк.
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