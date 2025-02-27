Агент Селюк разнес Миранчука: «Чистый ноль»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает переоцененным полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

– У Миранчука была зарплата в 2 миллиона евро. Но кто такой Миранчук? Извиняюсь, но в «Сьоне» он чистый ноль. Сама команда ниже плинтуса, мягко говоря. И президент «Сьона» очень специфичный человек.

А здесь у Миранчука была зарплата больше двух миллионов, в «Локомотиве»! И он не хотел оставаться за полтора якобы. Думаю, сейчас ему «Локомотив» не даст даже 600 тысяч. Думаю, в «Сьоне» он играет за 400–500 тысяч.

Я не говорю, нравится или не нравится он мне. Но сейчас после ослабления лимита на легионеров игроки уровня Миранчука получают гораздо меньше. Вот и всe.

А то, что он забил или отдал что‑то в «Сьоне», то швейцарский чемпионат и так не сказать, что сильный, а тут еще и клуб не уровня «Янг Бойз». «Сьон» занимает девятое место в Швейцарии…

– Он говорил сам, что отказался ради «Сьона» от хорошего предложения в РПЛ.

– Это вранье всe. Ему просто какой‑то агент рассказал про предложение на условные 2 миллиона, а на деле этого не было.

Никогда не поверю в рассказы, что Миранчуку дадут зарплату на 1,6 миллиона уже в России. Никто не даст.

– Верите, что он вернется на свой уровень?

– Думаю, нет. Он обычный игрок! Так что не понимаю, как ему можно давать такие деньги.