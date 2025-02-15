Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» готов еще раз побить трансферный рекорд, Сперцян едва не покинул «Краснодар», новый клуб Медины и другие новости

«Спартак» готов еще раз побить трансферный рекорд, Сперцян едва не покинул «Краснодар», новый клуб Медины и другие новости

Раскрыта зарплата Хусанова в «Манчестер Сити»

Еще один клуб РПЛ заинтересован в Зиньковском

Игнатьев забил за алжирскую «Кабилию» в дебютном матче

Стало известно, на каком стадионе пройдет финал Фонбет Кубка России в 2025 году

Неймар не вернется в «Барселону» – известен его следующий клуб

Стало известно, сколько денег Галицкий вложил в «Краснодар» за 2024 год

«Динамо» заплатит за Касереса в четыре раза больше его рыночной стоимости – известна его зарплата

«Краснодар» принял предложение по трансферу Сперцяна, но сам игрок отказался

Бразильский клуб арендует Медину у «Спартака»

Бабич отложил трансфер в Саудовскую Аравию ради трофея со «Спартаком»

Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» на 10 миллионов больше Мбаппе и Беллингема

«Спартак» готов еще раз побить трансферный рекорд ради Жедсона Фернандеша

Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.02.2025 02:00
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 