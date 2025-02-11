Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Реакция Мостового на 0:3 «Спартака» в 1-м тайме с «Зенитом»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от первого тайма финального матча Зимнего кубка РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Что это было? Посмотрев первый тайм матча «Спартак» – «Зенит», хотелось выключить телевизор.

То, что я увидел от «Спартака» в первом тайме – безобразие какое-то. Я не знаю, что они там делали, но надеюсь, во втором тайме все изменится.

Хотя что может измениться? Только если «Зенит» не выйдет на второй тайм. Не могу подобрать слов.

Предсезонка это предсезонка, за них очки не дают, «Зенит» сегодня выиграет, но им три очка не дадут. Но все равно так нельзя, ты выходишь на игру против принципиального соперника, что-то надо показывать, хотя бы что-то», – сказал Мостовой.

Новости по теме
Мостовой ответил, считает ли он Промеса легендой «Спартака»
Реакция Мостового на трансфер Солари в «Спартак» 4
Мостовой поделился ожиданиями от финала Зимнего кубка РПЛ 5
Источник: телеграм-канал Александра Мостового

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:12
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1739298840
Вот гады,расстроили экс-царька,уже заказавшего пропуск на празднование титула родного клуба.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 