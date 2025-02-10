Тимощук поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о предстоящем финале Зимнего кубка РПЛ против «Спартака».

Матч состоится во вторник, 11 февраля, в 19:30 мск.

– Завтра у команды насыщенный день, два матча. Внимание болельщиков наверняка будет приковано к финалу. Во-первых, возможность выиграть трофей, во-вторых, соперник – «Спартак». Как в команде отнеслись к тому, что в финале «Зенит» встретится с московской командой?

– Думаю, это было ожидаемо. Мы понимали расклады и смотрели последний матч, когда играл «Спартак». Изначально было ясно, что больше шансов, что мы сыграем с ними.

Естественно, нас ждет хороший спарринг в рамках хорошего турнира на сборах. Да, мы постараемся победить в этом матче. Думаю, так же думает и «Спартак».

– Какие задачи с точки зрения подготовки будут завтра решаться?

– Есть, конечно, задача получить максимально возможную нагрузку, потому что перед этим нас ждет еще одна игра утром.

Думаю, составы так будут распределяться, чтобы футболисты равномерно получили нужную мотивацию и нужную нагрузку, дополнительный стимул.

Исходя из этого будем выбирать состав – относительно того, в каком состоянии находятся игроки, кому сколько времени нужно сыграть.

Естественно, подойдем в максимальной готовности к игре через тренировочный процесс.

– С одной стороны, матч товарищеский, с другой, принципиальный. Говорите ли футболистам, что нужно избежать каких-то стычек, внештатных ситуаций, чтобы обойтись без травм?

– Да, я об этом думал: нужно будет упомянуть, сказать, ребят предупредить. Потому что, думаю, накал борьбы и противостояния будет в любом случае высоким, он уже подогревается СМИ, всевозможными высказываниями, это уже началось.

Нам нужно выходить на матч целенаправленно, сконцентрировано подходить к поединку. Думаю, даст Бог, у нас все получится, и мы хорошо подготовимся.