Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Тимощук поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о предстоящем финале Зимнего кубка РПЛ против «Спартака».

  • Матч состоится во вторник, 11 февраля, в 19:30 мск.

– Завтра у команды насыщенный день, два матча. Внимание болельщиков наверняка будет приковано к финалу. Во-первых, возможность выиграть трофей, во-вторых, соперник – «Спартак». Как в команде отнеслись к тому, что в финале «Зенит» встретится с московской командой?

– Думаю, это было ожидаемо. Мы понимали расклады и смотрели последний матч, когда играл «Спартак». Изначально было ясно, что больше шансов, что мы сыграем с ними.

Естественно, нас ждет хороший спарринг в рамках хорошего турнира на сборах. Да, мы постараемся победить в этом матче. Думаю, так же думает и «Спартак».

– Какие задачи с точки зрения подготовки будут завтра решаться?

– Есть, конечно, задача получить максимально возможную нагрузку, потому что перед этим нас ждет еще одна игра утром.

Думаю, составы так будут распределяться, чтобы футболисты равномерно получили нужную мотивацию и нужную нагрузку, дополнительный стимул.

Исходя из этого будем выбирать состав – относительно того, в каком состоянии находятся игроки, кому сколько времени нужно сыграть.

Естественно, подойдем в максимальной готовности к игре через тренировочный процесс.

– С одной стороны, матч товарищеский, с другой, принципиальный. Говорите ли футболистам, что нужно избежать каких-то стычек, внештатных ситуаций, чтобы обойтись без травм?

– Да, я об этом думал: нужно будет упомянуть, сказать, ребят предупредить. Потому что, думаю, накал борьбы и противостояния будет в любом случае высоким, он уже подогревается СМИ, всевозможными высказываниями, это уже началось.

Нам нужно выходить на матч целенаправленно, сконцентрировано подходить к поединку. Думаю, даст Бог, у нас все получится, и мы хорошо подготовимся.

Новости по теме
Украинский футболист попал в заявку «Зенита» 7
Тимощук рассказал, как в «Зените» приняли Соболева 4
Тимощук назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ 4
Источник: сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

10.02.2025 21:18
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кривая да нелёгкая
1739213097
Все правильно главное без травм
Ответить
Интерес
1739214794
У "Спартака" шансов больше,ибо им не привыкать выигрывать предсезонку.У "Зенита" тоже опыт есть,но у вепрей есть "Кубок соли",поэтому логично к нему добавить "Кубок аравийского песка".Ни у кого таких трофеев не будет!!!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 