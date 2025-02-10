Карпин недоволен победой 4:0 над «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча против «Динамо».

Ростовчане разгромили соперника со счетом 4:0.

Команды разыгрывали 5-е место в турнире.

– Что вам понравилось в матче от «Ростова»?

– Честно говоря, больше того, что не понравилось, чем понравилось.

Больше всего не понравился первый тайм. Во втором тайме чуть больше было организации, в первом тайме было слишком много потерь вообще не обоснованных, все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом.

Это неприемлемо, будем разбираться, хотя счет на табло после первого тайма был 3:0.

Футболисты восприимчивы к критике, надеюсь, на 100%. Когда мы проигрываем, но играем хорошо, тоже им говорю, что они правильно сделали, но это футбол и такое бывает.

Когда играют плохо, значит, не важен счет, тем более в таких матчах. Даже после игр в чемпионате, в которых мы выигрывали, но играли не так, как хотели бы, такую же критику получали футболисты.