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Карпин недоволен победой 4:0 над «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча против «Динамо».

  • Ростовчане разгромили соперника со счетом 4:0.
  • Команды разыгрывали 5-е место в турнире.

– Что вам понравилось в матче от «Ростова»?

Честно говоря, больше того, что не понравилось, чем понравилось.

Больше всего не понравился первый тайм. Во втором тайме чуть больше было организации, в первом тайме было слишком много потерь вообще не обоснованных, все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом.

Это неприемлемо, будем разбираться, хотя счет на табло после первого тайма был 3:0.

Футболисты восприимчивы к критике, надеюсь, на 100%. Когда мы проигрываем, но играем хорошо, тоже им говорю, что они правильно сделали, но это футбол и такое бывает.

Когда играют плохо, значит, не важен счет, тем более в таких матчах. Даже после игр в чемпионате, в которых мы выигрывали, но играли не так, как хотели бы, такую же критику получали футболисты.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (5)
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The only one
1739199417
Тут скорее не Ростов играл хорошо, а Динамо вообще не играло.
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Кривая да нелёгкая
1739201349
Валера верим! Главное Спартак обыгрывай всегда! Этих выскочек на место ставить нужно
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rash1959
1739201407
Кажется у карпа крышу уносит...
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Alejandrrro
1739203151
... потому что с таким счётом надо обыгрывать Баварию и Реал Мадрид, а не вот это всё
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Cleaner
1739203672
Карпин: - 4:0. Маловато будет!!!...)))
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