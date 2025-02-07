Промес посетил матч «Динамо» – «Спартак»

Полузащитник «Юнайтед ФК» Квинси Промес посетил матч Зимнего кубка РПЛ «Динамо» – «Спартак» (1:0).

Нидерландец смотрел матч с трибуны. Квинси ушел сразу после финального свистка, решив не встречаться с бывшими партнерами.