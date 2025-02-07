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Промес посетил матч «Динамо» – «Спартак»

Полузащитник «Юнайтед ФК» Квинси Промес посетил матч Зимнего кубка РПЛ «Динамо» – «Спартак» (1:0).

Нидерландец смотрел матч с трибуны. Квинси ушел сразу после финального свистка, решив не встречаться с бывшими партнерами.

  • Сейчас 33-летний Промес выступает за эмиратский «Юнайтед ФК».
  • Вингер играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
  • «Спартак» готов вернуть Промеса.

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Источник: «Бомбардир»

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07.02.2025 23:45
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Комментарии (6)
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fakeid
1738961798
пакуйте в чемодан, сдавайте в багаж, вывозите, пока есть возможность. второй вариант - каким-нибудь ядрёным отбеливателем с озона его потереть и выдать левый паспорт, пусть выезжает под чужим именем. гы-гы!
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Айболид
1738962243
Лещук закладку возле штанги надыбал .
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Литейный 4 (returned)
1738996494
Ну чисто наркобарыга. Приехал новичков подсадить на распространение. Гыгыгы
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