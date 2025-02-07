Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Станкович высказался о финале Зимнего кубка РПЛ с «Зенитом»

Станкович высказался о финале Зимнего кубка РПЛ с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился ожиданиями от финального матча Зимнего кубка РПЛ против «Зенита».

  • Спартаковцы выиграли группу с «Краснодаром» и «Динамо», победив обе команды.
  • Финал турнира состоится 11 февраля в 19:30 мск.

– Есть ощущение, что команда после шести побед в последних матчах РПЛ сохранила вот эту победную инерцию на матчи зимней паузы?

– Мы сейчас находимся в самом разгаре нашего подготовительного периода. Играть в официальных матчах совершенно другое дело, чем играть товарищеские встречи.

Самое главное, что сегодня никто не получил травмы, потому что ребята действительно находятся под нагрузками. Сейчас нам нужно все проанализировать.

Что касается сегодняшней игры, то возможно было больше ошибок, чем хотелось. Подготовка продолжается.

– Насколько принципиально сейчас обыграть «Зенит» в финале?

– Конечно, победить всегда приятно, но приятней выигрывать по окончании сезона.

Что касается этого турнира, то все матчи были замечательными, нужно отметить организаторов, потому что все было сделано действительно хорошо.

В финале нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, который является фаворитом в борьбе за титул.

Новости по теме
Станкович прокомментировал рекордный трансфер «Спартака» 6
Станкович выразил сомнение в трансфере Илича 5
Новичок «Спартака» Помазун охарактеризовал Станковича 5
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.02.2025 22:33
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
WILDLING_HRUNDEL
1738959741
Думается если рылам Зенит отдаст этот их любимый зимний кубок трагедии не будет) У нашего чемпиона другие планы, Требл сделать
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 