Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Защитник «Зенита» похвалил Соболева: «Молодец – дельфин!»

Нуралы Алип высказался после победы «Зенита» над ЦСКА во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

«ЦСКА – очень хорошая команда, с ними всегда трудно играть. Слава богу, что в конце дожали, а пенальти – это лотерея.

Повезло нам. Это два очка, впереди «Ростов», и надо выигрывать. Дальше – больше!

Результативность Соболева? Молодец – дельфин! Забивает в нужных моментах, хоть и мяч много теряет.

Но для нападающего самое главное – голы. Он справляется!» – сказал защитник «Зенита».

  • Соболев спас «Зенит» от поражения, забив на 93-й минуте.
  • Всего на его счету 3 гола в 5 товарищеских матчах этой зимой.

Новости по теме
Алип может стать одноклубником Головина 2
Семак назвал двух травмированных игроков «Зенита»
Футболист «Зенита» сделал пересадку волос 40
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.02.2025 00:23
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1738708081
Кстати ваш Энрике в штрафной ныряет по круче дельфина.
Ответить
Александр-Каратеев-yandex
1738727443
Норм., кликуха прижилась.
Ответить
яцык
1738736018
он сказалмолодец дельфина я твоя русалка
Ответить
Тинез Розоп
1738736416
Переводчик плохой. По казахски мушекап это не дельфин…
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 