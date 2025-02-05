Защитник «Зенита» похвалил Соболева: «Молодец – дельфин!»

Нуралы Алип высказался после победы «Зенита» над ЦСКА во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.
«ЦСКА – очень хорошая команда, с ними всегда трудно играть. Слава богу, что в конце дожали, а пенальти – это лотерея.
Повезло нам. Это два очка, впереди «Ростов», и надо выигрывать. Дальше – больше!
Результативность Соболева? Молодец – дельфин! Забивает в нужных моментах, хоть и мяч много теряет.
Но для нападающего самое главное – голы. Он справляется!» – сказал защитник «Зенита».
- Соболев спас «Зенит» от поражения, забив на 93-й минуте.
- Всего на его счету 3 гола в 5 товарищеских матчах этой зимой.