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  • Реакция агента Миранчука на дебютный гол игрока за «Сьон»: «Слова тренера разозлили Антона»

Реакция агента Миранчука на дебютный гол игрока за «Сьон»: «Слова тренера разозлили Антона»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, прокомментировал дебютный гол игрока в Швейцарии.

  • Миранчук отличился в 21-м туре чемпионата против «Лугано» (2:3).
  • Игрок в «Сьоне» с сентября.
  • Это был 10-й матч Антона в Суперлиге и 1-е результативное действие.

«Порадовало, что Антон забил первый гол. Ему было неприятно слышать слова главного тренера. Могу предположить, что это внутренне его разозлило. От него ждут результативных действий в команде.

Миранчук – уже состоявшийся футболист. Психологически важно было забить в новом чемпионате. Этот гол точно придаст уверенности Антону», – сказал Кузьмичев.

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Источник: «РБ Спорт»

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02.02.2025 11:36
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