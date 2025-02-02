Реакция агента Миранчука на дебютный гол игрока за «Сьон»: «Слова тренера разозлили Антона»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, прокомментировал дебютный гол игрока в Швейцарии.

Миранчук отличился в 21-м туре чемпионата против «Лугано» (2:3).

Игрок в «Сьоне» с сентября.

Это был 10-й матч Антона в Суперлиге и 1-е результативное действие.

«Порадовало, что Антон забил первый гол. Ему было неприятно слышать слова главного тренера. Могу предположить, что это внутренне его разозлило. От него ждут результативных действий в команде.

Миранчук – уже состоявшийся футболист. Психологически важно было забить в новом чемпионате. Этот гол точно придаст уверенности Антону», – сказал Кузьмичев.