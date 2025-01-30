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  • Станкович прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Краснодаром»

Станкович прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги выигранного матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара».

  • Москвичи победили со счетом 3:2, забив на 92-й минуте.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Первые 20 минут были великолепными, прекрасно играли. Первый тайм заканчивали тоже неплохо. Но в начале второго тайма было затмение. Потом вышли свежие ребята и тоже неплохо закончили.

Таков был изначальный план: дать тем, кто выходил в старте, 60 минут игрового времени. Я даже сократил это время, они отыграли 55 минут, так как было некое затмение. Ребята, которые вышли, отыграли прекрасно, но это только начало.

– Считается, что европейским тренерам тяжело готовить команду в условиях длинной паузы. Как вы к этому адаптируетесь?

– Адаптироваться нужно очень быстро, но у меня великолепный тренерский штаб и те ребята, которые были в «Спартаке», все помогают.

У нас хорошая программа, нацеленная на то, чтобы в оптимальном состоянии подойти к возобновлению сезона. Нас ждут всего 12 матчей, плюс игры Кубка.

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Источник: «Матч ТВ»

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30.01.2025 22:22
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Комментарии (1)
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TIMOTHY
1738273876
Времени на раскачку нет сказал станок)
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