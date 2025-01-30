Мусаев объяснил поражение «Краснодара» от «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Спартака».

Южане потерпели поражение со счетом 2:3, пропустив на 92-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Видно, что уставшие, много брака в простых ситуациях, движение мяча оставляет желать лучшего. Нужно быстрее двигать и играть более вертикально. Голова понимает, что надо делать, а ноги еще не успевают, поэтому было тяжело.

«Спартак» начал гораздо активнее, потом игра подвыровнялась. Во втором тайме порадовало всe, кроме пропущенных мячей. Мы не должны пропускать такие легкие мячи.

И там явно недоработал… Не хочу переходить на личности. В одном голе один игрок, в другом – другой. Нельзя так.

Хоть и неофициальный матч, но нельзя такие мячи пропускать. Надо идти бить пенальти, а не давать сопернику такой шанс», – сказал Мусаев.