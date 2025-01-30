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  • Семшов поделился ожиданиями от игры «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ

Семшов поделился ожиданиями от игры «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ

Экс‑полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о выступлении «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ.

– Не могу сказать, что все игроки будут биться на максимум ради победы в этом турнире. Конечно, каждые соревнования всегда хочется выиграть, но в первую очередь команды будут выполнять задачи тренерского штаба. Всегда основная цель сборов – получить игровую форму и качественно подготовиться к чемпионату, чтобы там побороться за чемпионство.

– До зимней паузы красно‑белые выдали победную серию в РПЛ. Смогут ли они сохранить эту тенденцию в этом турнире?

– У «Спартака», наверное, нет такой задачи. Для Станковича важно, чтобы в РПЛ эта серия сохранилась. Я думаю, в тренерском штабе много людей работают для сохранения такого успешного результата и подготовки игроков к старту [второй части сезона].

Конечно, для того, чтобы войти в чемпионат с хорошим мыслями и менталитетом, в предсезонке нужно побеждать и обыгрывать сильных соперников.

  • В первом матче турнира «Спартак» сыграет сегодня с «Краснодаром». Начало в 19:30 мск.
  • Московский клуб в прошлом году выиграл последние 6 игр подряд в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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