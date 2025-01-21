Клиент PARI поставил 2 000 000 рублей на «Барселону» против «Бенфики» в Лиге чемпионов

21 января после месячного перерыва возобновится общий этап Лиги чемпионов. Одним из центральных поединков дня станет противостояние «Бенфики» и «Барселоны». Встреча седьмого тура состоится на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали расклад сил перед игрой и изучили ставки клиентов на предстоящий поединок.

В день матча букмекеры считают, что у «Барселоны» чуть больше шансов набрать три очка. Поставить на победу гостей можно с котировкой 2.10, что соответствует примерно 46% вероятности. Успех «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.25 (около 30%). Наименее вероятным исходом считается ничья – котировка 4.00 (порядка 24%).

Клиенты PARI не сомневаются в победе «Барселоны». На этот результат приходится около 98% от общего оборота пари на исход встречи.

Аналитики ожидают, что матч будет результативным. Вероятность того, что «Бенфика» и «Барселона» на двоих забьют минимум два мяча, оценивается котировкой 1.15. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.47. Ставка на то, что зрители увидят четыре гола в матче и более, доступна за 2.10. Котировка на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.38. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.90.

«Барселона» – самая результативная команда Лиги чемпионов. В шести матчах каталонцы забили 21 гол – в среднем более трех мячей за игру. Поставить на то, что подопечные Ханса-Диттера Флика забьют минимум дважды в грядущем поединке, можно с котировкой 1.70. Ставка на сразу три мяча от «Барселоны» доступна за 2.95. На индивидуальный тотал голов португальского клуба больше 1.5 аналитики дают коэффициент 2.05.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 9.00. Победу «Барселоны» со счетом 1:2 можно взять за 9.50. Аналогичный счет, но в пользу «Бенфики», доступен за 11.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч – 2 000 000 рублей на «Барселону» с форой (0) с коэффициентом 1.52.

«Барселона» с 15-ю очками в шести матчах располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бенфика» с десятью баллами занимает только 15-е место. Вероятность того, что португальский клуб все-таки сможет попасть в восьмерку лучших, оценивается котировкой 14.00. Ставка на исход, при котором «Барселона» удержится в лидирующей тройке, доступна за 1.95. Шансы каталонцев завоевать кубок чемпионов оцениваются коэффициентом 6.50, а лиссабонцев – 100.00.