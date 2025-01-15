16 января 2025 года на стадионе Портман Роуд в Ипсвиче состоится матч 21-го тура Премьер-лиги между местным клубом «Ипсвич» и Брайтоном. В то время как «Ипсвич» находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание, Брайтон демонстрирует стабильные результаты в середине таблицы, но в последние недели стал застревать в ничьих.

«Ипсвич»

«Ипсвич» продолжает бороться за выживание в Премьер-лиге, занимая 18-е место с 16 очками после 20 туров. Команда демонстрирует нерегулярные результаты, и в последние 5 матчах лишь раз победила, дважды сыграв в ничью и дважды проиграв. В атаке «Ипсвич» выглядит достаточно активно, забивая в среднем 1.4 гола за игру, но при этом пропускает не меньше 1.4 гола, что свидетельствует о проблемах в обороне.

Лидер атаки Лиэм Делап (8 голов в 20 матчах) продолжает оставаться главным источником опасности в атаке для команды, и именно от его действий будет зависеть успех «Ипсвич» в предстоящем матче.

Последние матчи «Ипсвич»:

«Брайтон»

«Брайтон» находится в середине турнирной таблицы, занимая 11-е место с 28 очками после 20 туров. Команда демонстрирует сбалансированную игру, забивая в среднем 1.6 гола за матч, но и пропуская 0.8 гола. В последних 5 матчах Брайтон играл 4 ничьи, что говорит о некоторой нестабильности в результатах, особенно в игре с более сильными соперниками.

Лучший бомбардир «Брайтона» Дэнни Уэлбек (6 голов в 17 матчах) продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке, но также важно отметить, что команда активно играет в защите, что позволяет им минимизировать количество пропущенных голов.

Последние матчи «Брайтона»:

Личные встречи

В последних нескольких очных встречах между Ипсвичем и Брайтоном было зафиксировано несколько ничьих, что подтверждает равенство сил между командами, несмотря на различные уровни в Премьер-лиге и Чемпионшипе.

Последние встречи:

14.09.2024: «Брайтон» 0:0 «Ипсвич» (Премьер-лига)

14.02.2017: «Брайтон» 1:1 «Ипсвич» (Чемпионшип)

27.09.2016: «Ипсвич» 0:0 «Брайтон» (Чемпионшип)

29.12.2015: «Брайтон» 0:1 «Ипсвич» (Чемпионшип)

29.08.2015: «Ипсвич» 2:3 «Брайтон» (Чемпионшип)

Очевидно, что последние игры между этими командами не приносили ярких побед, и результат предстоящей встречи может быть похожим. Отсутствие победных результатов у обеих команд в очных встречах говорит о том, что «Ипсвич» способен навязать борьбу Брайтону.

Статистика команд

«Ипсвич»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Брайтон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Брайтон»

Учитывая текущие результаты и статистику команд, можно ожидать достаточно равную игру. Хотя «Ипсвич» и находится в нижней части таблицы, команда показывает характер и забивает в последних матчах. В то же время Брайтон имеет стабильную оборону и будет контролировать матч в атаке. Однако, учитывая текущую форму обеих команд и их склонность к ничьим в очных встречах, наиболее вероятным исходом будет ничья, возможно, с большим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Ничья (коэффициент 3.20)

Оба забьют – Да (коэффициент 1.90)

Тотал больше 2.5 голов (коэффициент 2.10)

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 (коэффициент 9.00).

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