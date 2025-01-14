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    • Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 15 января 2025 года

    15 января на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере состоится матч 21-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Лестер» примет «Кристал Пэлас». Для обеих команд это важная встреча, поскольку обе находятся в нижней части таблицы, и каждому очку в борьбе за выживание нужно уделить особое внимание. В этом прогнозе мы рассмотрим последние результаты команд, статистику и личные встречи, чтобы предложить наиболее обоснованный прогноз.

    «Лестер»

    «Лестер» переживает трудный сезон. После 20 туров команда занимает 19-е место с 14 очками, что делает их одним из основных кандидатов на вылет. «Лестер» потерпел 5 поражений подряд в Премьер-лиге, а также продолжает испытывать проблемы в обороне, пропустив 12 голов в последних 5 играх. Атака, хоть и более эффективна (в среднем 1.60 гола за матч), не может компенсировать слабости в защите, что приводит к регулярным поражениям. Джейми Варди продолжает быть лучшим бомбардиром команды (7 голов в 19 матчах), но его усилий явно недостаточно для стабильных результатов.

    Последние матчи «Лестер»:

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» немного лучше справляется с ситуацией, находясь на 15-й строчке с 21 очком. Хотя команда тоже переживает не самые лучшие времена (несколько ничьих и поражений), она продемонстрировала более стабильную игру в последних матчах. В последних 5 играх «Кристал Пэлас» забил 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за матч. В то же время оборона у команды тоже не идеальна – 7 пропущенных голов в тех же играх. Однако «Кристал Пэлас» выглядит предпочтительней, чем «Лестер», особенно с учетом их более стабильных выездных результатов (не проигрывают в 6 из 8 последних гостевых матчей).

    Последние матчи «Кристал Пэлас»:

    • 12.01.2025: «Кристал Пэлас» 1:0 «Стокпорт» (Кубок Англии)
    • 04.01.2025: «Кристал Пэлас» 1:1 «Челси» (Премьер-лига)
    • 29.12.2024: «Кристал Пэлас» 2:1 «Саутгемптон» (Премьер-лига)
    • 26.12.2024: «Борнмут» 0:0 «Кристал Пэлас» (Премьер-лига)
    • 21.12.2024: «Кристал Пэлас» 1:5 «Арсенал» (Премьер-лига)

    Личные встречи

    Личные встречи между «Лестером» и «Кристал Пэлас» показывают достаточно конкурентную борьбу. Однако «Лестер» имеет явное преимущество в последних 10 играх, не проигрывая в 8 из них. В то же время «Кристал Пэлас» может быть опасен для «Лестера», так как в последних матчах обе команды нередко обменивались голами.

    Последние встречи:

    • 14.09.2024: «Кристал Пэлас» 2:2 «Лестер» (Премьер-лига)
    • 01.04.2023: «Кристал Пэлас» 2:1 «Лестер» (Премьер-лига)
    • 15.10.2022: «Лестер» 0:0 «Кристал Пэлас» (Премьер-лига)
    • 10.04.2022: «Лестер» 2:1 «Кристал Пэлас» (Премьер-лига)
    • 03.10.2021: «Кристал Пэлас» 2:2 «Лестер» (Премьер-лига)

    Статистика

    «Лестер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    «Кристал Пэлас»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Лестер» – «Кристал Пэлас»

    «Лестер» продолжает бороться за выживание, но их атака и оборона оставляют много вопросов. Несмотря на домашнюю поддержку, команда имеет трудности с пропущенными мячами и вряд ли сможет выдержать давление от более сбалансированного «Кристал Пэлас». «Кристал Пэлас» продемонстрировал более стабильные результаты, особенно в выездных матчах, и будет фаворитом встречи.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 2.50
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Кристал Пэлас» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 11:22
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