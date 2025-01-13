Илич согласился перейти в «Спартак», финансовые трудности «Локо», новый клуб Григоряна и другие новости

Дзагоев и Рязанцев на месяц уезжают в Южную Америку: известна цель.

Киммих и Сане согласились перейти в «Барселону».

Промес посетит матчи «Спартака» в ОАЭ.

Галактионов заявил о финансовых трудностях «Локомотива».

Григорян нашел новую работу.

Тикнизян определился с номером в «Севилье».

«Динамо» Мх досрочно вернуло Гойло в «Зенит».

Червиченко объяснил, почему в России растут цены.

Жена Ари раскритиковала российские супермаркеты.

Илич согласился перейти в «Спартак», «Торино» требует порядка 25 миллионов.