22 декабря на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» примет «Челси» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Лондонская команда находится в отличной форме, тогда как хозяева поля продолжают бороться за стабильность.

«Эвертон»

«Эвертон» располагается на 16-й строчке с 15 очками. Команда выдала нулевую ничью против «Арсенала» в последнем туре, но за последние 5 матчей забила всего 4 гола. Лидер атак, Дуайт Макнил, забил 4 гола в сезоне, однако в целом нападение мерсисайдцев выглядит неубедительно. Защита «Эвертона» действует надежно, пропустив всего 4 гола в последних 5 матчах.

Последние матчи «Эвертона»:

Арсенал 0:0 Эвертон

Эвертон 4:0 Вулверхэмптон

Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон

Эвертон 0:0 Брентфорд

Вест Хэм 0:0 Эвертон

«Челси» занимает второе место с 34 очками и демонстрирует лучшую атаку в лиге, забив 37 голов. Лондонцы находятся в великолепной форме, одержав 5 побед подряд. Коул Палмер с 11 голами лидирует в бомбардирской гонке команды. Несмотря на это, команда допускает ошибки в обороне, пропустив 7 мячей за последние 5 игр.

Последние матчи «Челси»:

Челси 5:1 Шэмрок Роверс (Лига Конференций)

Челси 2:1 Брентфорд

Астана 1:3 Челси (Лига Конференций)

Тоттенхэм 3:4 Челси

Саутгемптон 1:5 Челси

Личные встречи

В последних очных матчах «Челси» имеет преимущество, выиграв 4 из 7 игр. Последняя встреча завершилась разгромной победой лондонцев со счетом 6:0. Однако «Эвертон» удачно играет против «Челси» на своем поле, не проиграв 6 из 8 матчей.

Статистика

«Эвертон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Челси»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 19

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Эвертон» – «Челси»

«Челси» является фаворитом этой встречи благодаря своей мощной атаке и текущей форме. «Эвертон» способен оказать сопротивление на домашнем поле, но сдержать натиск гостей будет крайне сложно.

Рекомендации для ставок:

Победа «Челси» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Челси» за коэффициент 10.50.

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