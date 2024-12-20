21 декабря на стадионе Виа дель Маре «Лечче» примет «Лацио» в рамках 17-го тура Серии А. Обе команды ведут борьбу за улучшение своих позиций в таблице, и матч обещает быть напряженным.

«Лечче»

«Лечче» демонстрирует боевую готовность в домашних матчах, имея неплохую серию результатов. После 16 туров команда занимает 14-е место с 16 очками. Никола Крстович, забивший 5 голов, остается главной ударной силой команды. Однако защита испытывает проблемы, пропуская в среднем 1.40 гола за матч.

Последние матчи Лечче:

Лечче 2:1 Монца

Рома 4:1 Лечче

Лечче 1:1 Ювентус

Венеция 0:1 Лечче

Лечче 1:1 Эмполи

«Лацио»

«Лацио» идет на пятом месте с 31 очком и стремится закрепиться в зоне еврокубков. Несмотря на разгромное поражение от «Интера» в прошлом туре (0:6), команда обладает сильной атакой во главе с Валентином Кастельяносом, который забил 8 голов в этом сезоне. Однако защита часто дает сбои, особенно в последних матчах.

Последние матчи Лацио:

Лацио 0:6 Интер

Аякс 1:3 Лацио (Лига Европы)

Наполи 0:1 Лацио

Лацио 3:1 Наполи (Кубок)

Парма 3:1 Лацио

Личные встречи

Исторически «Лацио» доминирует в очных встречах, но «Лечче» сумел одержать победы в трех последних домашних матчах против римлян. Это свидетельствует о том, что на своем поле «Лечче» способен навязать борьбу даже сильным соперникам.

Последние встречи:

Лацио 1:0 Лечче (2024)

Лечче 2:1 Лацио (2023)

Лацио 2:2 Лечче (2023)

Лечче 2:1 Лацио (2023)

Лечче 2:1 Лацио (2020)

Статистика

«Лечче»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Лацио»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Прогноз на матч «Лечче» – «Лацио»

Ожидается напряженный матч, в котором обе команды сделают ставку на атаку. «Лечче» будет опираться на поддержку домашних трибун, тогда как «Лацио» попытается реабилитироваться после крупного поражения от «Интера». Вероятнее всего, игра завершится с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Лацио» – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Лацио» за коэффициент 8.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!