21 декабря на стадионе Виа дель Маре «Лечче» примет «Лацио» в рамках 17-го тура Серии А. Обе команды ведут борьбу за улучшение своих позиций в таблице, и матч обещает быть напряженным.
«Лечче»
«Лечче» демонстрирует боевую готовность в домашних матчах, имея неплохую серию результатов. После 16 туров команда занимает 14-е место с 16 очками. Никола Крстович, забивший 5 голов, остается главной ударной силой команды. Однако защита испытывает проблемы, пропуская в среднем 1.40 гола за матч.
Последние матчи Лечче:
- Лечче 2:1 Монца
- Рома 4:1 Лечче
- Лечче 1:1 Ювентус
- Венеция 0:1 Лечче
- Лечче 1:1 Эмполи
«Лацио»
«Лацио» идет на пятом месте с 31 очком и стремится закрепиться в зоне еврокубков. Несмотря на разгромное поражение от «Интера» в прошлом туре (0:6), команда обладает сильной атакой во главе с Валентином Кастельяносом, который забил 8 голов в этом сезоне. Однако защита часто дает сбои, особенно в последних матчах.
Последние матчи Лацио:
- Лацио 0:6 Интер
- Аякс 1:3 Лацио (Лига Европы)
- Наполи 0:1 Лацио
- Лацио 3:1 Наполи (Кубок)
- Парма 3:1 Лацио
Личные встречи
Исторически «Лацио» доминирует в очных встречах, но «Лечче» сумел одержать победы в трех последних домашних матчах против римлян. Это свидетельствует о том, что на своем поле «Лечче» способен навязать борьбу даже сильным соперникам.
Последние встречи:
- Лацио 1:0 Лечче (2024)
- Лечче 2:1 Лацио (2023)
- Лацио 2:2 Лечче (2023)
- Лечче 2:1 Лацио (2023)
- Лечче 2:1 Лацио (2020)
Статистика
«Лечче»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Лацио»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
Прогноз на матч «Лечче» – «Лацио»
Ожидается напряженный матч, в котором обе команды сделают ставку на атаку. «Лечче» будет опираться на поддержку домашних трибун, тогда как «Лацио» попытается реабилитироваться после крупного поражения от «Интера». Вероятнее всего, игра завершится с голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Лацио» – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Лацио» за коэффициент 8.50.
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