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    • Прогноз на точный счет матча «Лечче» – «Лацио», Серия А, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лечче» – «Лацио», Серия А, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе Виа дель Маре «Лечче» примет «Лацио» в рамках 17-го тура Серии А. Обе команды ведут борьбу за улучшение своих позиций в таблице, и матч обещает быть напряженным.

    «Лечче»

    «Лечче» демонстрирует боевую готовность в домашних матчах, имея неплохую серию результатов. После 16 туров команда занимает 14-е место с 16 очками. Никола Крстович, забивший 5 голов, остается главной ударной силой команды. Однако защита испытывает проблемы, пропуская в среднем 1.40 гола за матч.

    Последние матчи Лечче:

    • Лечче 2:1 Монца
    • Рома 4:1 Лечче
    • Лечче 1:1 Ювентус
    • Венеция 0:1 Лечче
    • Лечче 1:1 Эмполи

    «Лацио»

    «Лацио» идет на пятом месте с 31 очком и стремится закрепиться в зоне еврокубков. Несмотря на разгромное поражение от «Интера» в прошлом туре (0:6), команда обладает сильной атакой во главе с Валентином Кастельяносом, который забил 8 голов в этом сезоне. Однако защита часто дает сбои, особенно в последних матчах.

    Последние матчи Лацио:

    • Лацио 0:6 Интер
    • Аякс 1:3 Лацио (Лига Европы)
    • Наполи 0:1 Лацио
    • Лацио 3:1 Наполи (Кубок)
    • Парма 3:1 Лацио

    Личные встречи

    Исторически «Лацио» доминирует в очных встречах, но «Лечче» сумел одержать победы в трех последних домашних матчах против римлян. Это свидетельствует о том, что на своем поле «Лечче» способен навязать борьбу даже сильным соперникам.

    Последние встречи:

    • Лацио 1:0 Лечче (2024)
    • Лечче 2:1 Лацио (2023)
    • Лацио 2:2 Лечче (2023)
    • Лечче 2:1 Лацио (2023)
    • Лечче 2:1 Лацио (2020)

    Статистика

    «Лечче»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Лацио»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    Прогноз на матч «Лечче» – «Лацио»

    Ожидается напряженный матч, в котором обе команды сделают ставку на атаку. «Лечче» будет опираться на поддержку домашних трибун, тогда как «Лацио» попытается реабилитироваться после крупного поражения от «Интера». Вероятнее всего, игра завершится с голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Лацио» – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Лацио» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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